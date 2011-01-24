Срочно! Фирменный стиль одежды

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Закрыт11 заявок226 просмотров

Добрый день

Нужно разработать тип и фирменный стиль одежды для сотрудников гипермаркета (одежда для сотрудников рыбного цеха, мясного цеха, повара, обыковенные сотрудники гипермаркета, кассиры)

Срочно

бюджет не определен

14 лет назад
LiluWeb
41 год
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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