Срочно! Фирменный стиль одежды

Здравствуйте всем. Необходимо разработать фирменный стиль сервисного центра по ремонту мобильных устройств - мобильники ноутбуки, кпк, компьютеры и тд. Начинать придется с чистого листа ибо у меня есть лиш небольшое представление к это ...