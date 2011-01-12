Создание бренда для платежной системы

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт7 заявок205 просмотров

Создание брендового животного для компании. Ассоциация с африкой.

Все дополнительные вопросы обсуждаются лично.

Исполнение задания включает:

- фирменный цвет брэнда

- фирменное животное (птица или животное африки) в различных исполнениях

- анимационное движение лого (животного)

- фирменный стиль (в общем)

14 лет назад
matua
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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