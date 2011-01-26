Здравствуйте всем. Необходимо разработать фирменный стиль сервисного центра по ремонту мобильных устройств - мобильники ноутбуки, кпк, компьютеры и тд. Начинать придется с чистого листа ибо у меня есть лиш небольшое представление к это ...
Приватный проект для Елены Ведищевой
Разработка корпоративного стиля компании.
Выбранный исполнитель
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