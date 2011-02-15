Сделать макет 2 печатей, визитки, сертификата в фирменном стиле. Формат - Corel Draw (до 11 версии) Есть - логотип, предыдущая визитка, предыдущий проект сертификата.
Элементы корстиля для фирмы
Лого есть, нужны:
визитка
бланк
папка для бумаг (обычная в разворот)
ручка
Оригинальный не скучный дизайн оформления в корпоративных цветах
Обязательно указывайте стоимость и срок
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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