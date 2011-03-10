Фирменный стиль Моби-С

Элементы фирменного стиля

Фирма разрабатывает и продает ПО для автоматизации торговли.

Стиль строгий.

Желаемая цветовая гамма (синий, желтый, черный, белый)

Синий и желтый у нас логотип. Так же основной синий на корпоративном сайте.

Черный и белый это текст и фон.

Желательно что бы цветовая гамма совпадала с буклетом (смотрите вложение).

Приветствуется ваша точка зрения на цветовую гамму фирменного стиля.

1 Логотип (есть но нужно довести до ума)

2 Слоган (есть но тоже нужно довести до ума)

Текущий слоган: Все очень просто!

Смысл слогана в том что ПО аналогичной направленности очень сложно внедрять, нужны квалифицированные

специалисты или может внедрить только сама фирма. У нас внедрение значительно проще и не требует ни каких

особых знаний компьютера.

Хотелось бы слоган на тему - наше ПО помогает вашему бизнесу быть эффективнее, прибыльнее и пр.

От вас несколько вариантов слогана.

3 Визитная карточка

4 Фирменный бланк

5 Фирменный конверт (евростандарт C4, А4, А5)

6 Фирменный бланк для электронных документов (MS Word, Excel, Email)

7 DVD диск с программой - макет для печати на принтере

Текущий вариант тут http://mobi-c.ru/arc/disc-label.zip

Только диск надо делать без номера версии.

8 Бумажный конверт для DVD диска

Сайт: mobi-c.ru