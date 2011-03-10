Разработка фирменного стиля для компании ттк
Фирменный стиль Моби-С
Элементы фирменного стиля
Фирма разрабатывает и продает ПО для автоматизации торговли.
Стиль строгий.
Желаемая цветовая гамма (синий, желтый, черный, белый)
Синий и желтый у нас логотип. Так же основной синий на корпоративном сайте.
Черный и белый это текст и фон.
Желательно что бы цветовая гамма совпадала с буклетом (смотрите вложение).
Приветствуется ваша точка зрения на цветовую гамму фирменного стиля.
1 Логотип (есть но нужно довести до ума)
2 Слоган (есть но тоже нужно довести до ума)
Текущий слоган: Все очень просто!
Смысл слогана в том что ПО аналогичной направленности очень сложно внедрять, нужны квалифицированные
специалисты или может внедрить только сама фирма. У нас внедрение значительно проще и не требует ни каких
особых знаний компьютера.
Хотелось бы слоган на тему - наше ПО помогает вашему бизнесу быть эффективнее, прибыльнее и пр.
От вас несколько вариантов слогана.
3 Визитная карточка
4 Фирменный бланк
5 Фирменный конверт (евростандарт C4, А4, А5)
6 Фирменный бланк для электронных документов (MS Word, Excel, Email)
7 DVD диск с программой - макет для печати на принтере
Текущий вариант тут http://mobi-c.ru/arc/disc-label.zip
Только диск надо делать без номера версии.
8 Бумажный конверт для DVD диска
Сайт: mobi-c.ru
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