Дизайн дисконтного клуба

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Закрыт22 заявки334 просмотра

Нужен фирменный стиль дисконтного клуба

1. Логотип

2. Дизайн карты

3. Буклет (лист А4 с двух сторон)

4. Конверт

5. Наклейка на дверь для участников клуба

14 лет назад
werewind
Виктор 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

katishop
50 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$175
7 дней

Заявки фрилансеров

katishop
50 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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