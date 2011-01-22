Несколько логотипов и визитных карточек
Дизайн дисконтного клуба
Нужен фирменный стиль дисконтного клуба
1. Логотип
2. Дизайн карты
3. Буклет (лист А4 с двух сторон)
4. Конверт
5. Наклейка на дверь для участников клуба
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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