Приватный проект для Grizalina Елена

$475
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен3 заявки252 просмотра

Несколько логотипов и визитных карточек

14 лет назад
smashingpumpking
Смеляков 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$475
4 дня
Всегда на связи. Терпеливое отношение к изменениям требований. Адекватные цены и отличное качество результатов.
Спасибо за интересный проект и отличное сотрудничество! Всегда буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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