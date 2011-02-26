Необходимо обновить фирменный стиль для компании (старый фирменный стиль есть).

В общей сложности обновления должны затронуть:

1. Фирменные цвета

2. Логотип

3. Визитки

4. Брошюры

5. PowerPoint-презентации

6. Возможно еще что-то.

По мотивам обновленного фирменного стиля в дальнейшем будет разработан новый дизайн сайта.

Проект будет выполняться поэтапно. Общую стоимость проекта заранее определить сложно. Поэтому оплата также поэтапная.

Помимо профессиональных требований, от исполнителя потребуется готовность экспериментировать с дизайном, терпеливость и способность переделывать, если что-то не так. Точного ТЗ нет, есть пожелания. В конечном итоге нужно получить результат, который можно описать "Вот теперь - Оно!".

Оплата справедливая - это значит, что если реальный объем работ по поиску и переделкам превысил ожидаемый, то это оплачивается дополнительно.