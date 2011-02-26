Нужен фирменный стиль дисконтного клуба 1. Логотип 2. Дизайн карты 3. Буклет (лист А4 с двух сторон) 4. Конверт 5. Наклейка на дверь для участников клуба
Обновить фирменный стиль
Необходимо обновить фирменный стиль для компании (старый фирменный стиль есть).
В общей сложности обновления должны затронуть:
1. Фирменные цвета
2. Логотип
3. Визитки
4. Брошюры
5. PowerPoint-презентации
6. Возможно еще что-то.
По мотивам обновленного фирменного стиля в дальнейшем будет разработан новый дизайн сайта.
Проект будет выполняться поэтапно. Общую стоимость проекта заранее определить сложно. Поэтому оплата также поэтапная.
Помимо профессиональных требований, от исполнителя потребуется готовность экспериментировать с дизайном, терпеливость и способность переделывать, если что-то не так. Точного ТЗ нет, есть пожелания. В конечном итоге нужно получить результат, который можно описать "Вот теперь - Оно!".
Оплата справедливая - это значит, что если реальный объем работ по поиску и переделкам превысил ожидаемый, то это оплачивается дополнительно.
Выбранный исполнитель
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