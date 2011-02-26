Обновить фирменный стиль

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен16 заявок261 просмотр

Необходимо обновить фирменный стиль для компании (старый фирменный стиль есть).

В общей сложности обновления должны затронуть:

1. Фирменные цвета

2. Логотип

3. Визитки

4. Брошюры

5. PowerPoint-презентации

6. Возможно еще что-то.

По мотивам обновленного фирменного стиля в дальнейшем будет разработан новый дизайн сайта.

Проект будет выполняться поэтапно. Общую стоимость проекта заранее определить сложно. Поэтому оплата также поэтапная.

Помимо профессиональных требований, от исполнителя потребуется готовность экспериментировать с дизайном, терпеливость и способность переделывать, если что-то не так. Точного ТЗ нет, есть пожелания. В конечном итоге нужно получить результат, который можно описать "Вот теперь - Оно!".

Оплата справедливая - это значит, что если реальный объем работ по поиску и переделкам превысил ожидаемый, то это оплачивается дополнительно.

PowerPoint
14 лет назад
arb065
47 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$230
14 дней
Работа была достаточно сложной с точки зрения количества переделок и доводки мелочей. Елена отлично справилась! Всегда быстро, качественно и без лишних вопросов. Рекомендую всем.
Отличный заказчик! Очень понятные и подробные ТЗ. Моментальная оплата. Мои рекомендации. Спасибо за интересный проект. Буду рада продолжению сотрудничества!

Заявки фрилансеров

grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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