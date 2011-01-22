Макет фирменной печати, визитки, сертификата

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт22 заявки285 просмотров

Сделать макет 2 печатей, визитки, сертификата в фирменном стиле.

Формат - Corel Draw (до 11 версии)

Есть - логотип, предыдущая визитка, предыдущий проект сертификата.

14 лет назад
Ggermiona
Галина 
56 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

avdyuh
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$25
7 дней

Заявки фрилансеров

avdyuh
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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