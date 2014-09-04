Логотип для охранного предприятия

# 1 — $ 100

Здравствуйте! Нашей компании необходимо обновить логотип.

Из пожеланий:

Хочу ещё добавить что логотип должен содержать фразу "Объединение предприятий безопасности «Набат»" или "Объединение безопасности «Набат»"

Логотип Знак + Шрифт.

Вся информация есть в бриф-листе, но некоторые моменты повторю:

По возможности хотелось сохранить образ "Набат" - колокол, который использовали для подачи сигнала тревоги и мобилизации войск к боевой готовности, но другие идеи приветствуются.

Не использовать банальные образы: наручники, сирена, животные(орёл, лев и т.д.).

Не использовать людей и их части тела. Шевроны и нашивки(как на текущем логотипе) также неприменимы.

Старый логотип можете увидеть на сайте: nabat-ekb.ru