Логотип для охранного предприятия

$100
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Завершен15 заявок3145 просмотров
#1$100

Здравствуйте! Нашей компании необходимо обновить логотип.

Из пожеланий:

Хочу ещё добавить что логотип должен содержать фразу "Объединение предприятий безопасности «Набат»" или "Объединение безопасности «Набат»"

Логотип Знак + Шрифт.

Вся информация есть в бриф-листе, но некоторые моменты повторю:

По возможности хотелось сохранить образ "Набат" - колокол, который использовали для подачи сигнала тревоги и мобилизации войск к боевой готовности, но другие идеи приветствуются.

Не использовать банальные образы: наручники, сирена, животные(орёл, лев и т.д.).

Не использовать людей и их части тела. Шевроны и нашивки(как на текущем логотипе) также неприменимы.

Старый логотип можете увидеть на сайте: nabat-ekb.ru

11 лет назад
Bryzgalov-v
Владимир 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Победитель конкурса

jechernetsov
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
11 лет назад
#1
Евгений прекрасно справился с заданием! Рекомендую его как ответственного исполнителя. Всегда на связи и все корректировки по макету делал в кратчайшие сроки. Остаётся только пожелать Евгению дальнейших побед и хороших заказчиков!
всегда хорошо работать с порядочным и понимающим заказчиком !...рекомендую...

Заявки фрилансеров

jechernetsov
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
11 лет назад
#1

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