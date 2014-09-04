Разработать креативный логотип. Смысл логотипа (картинки) - Новогодний Фестиваль New Year Dream (самое звездное событие новогодней и праздничной индустрии в Москве). Отвечу только приславшим примеры работ! Порядок работы: 1. прислать 5-6 абсолютно РАЗНЫХ ...
Логотип для охранного предприятия
Здравствуйте! Нашей компании необходимо обновить логотип.
Из пожеланий:
Хочу ещё добавить что логотип должен содержать фразу "Объединение предприятий безопасности «Набат»" или "Объединение безопасности «Набат»"
Логотип Знак + Шрифт.
Вся информация есть в бриф-листе, но некоторые моменты повторю:
По возможности хотелось сохранить образ "Набат" - колокол, который использовали для подачи сигнала тревоги и мобилизации войск к боевой готовности, но другие идеи приветствуются.
Не использовать банальные образы: наручники, сирена, животные(орёл, лев и т.д.).
Не использовать людей и их части тела. Шевроны и нашивки(как на текущем логотипе) также неприменимы.
Старый логотип можете увидеть на сайте: nabat-ekb.ru
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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