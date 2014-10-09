Необходимо нарисовать логотип, нравиться тот, что стоит тут http://demo.pulsar.ee/, но нужно, чтобы на логотипе был грузовик, а не легковушка. Очень желательно выполнить логотип в таком же стиле и пропорциях, и чтобы была возможность использовать исходник для печати наклейки на служебную машину, а так же возможность корректировать цвета логотипа, т.к. ещё не известно какого цвета будет машина/ы, и соответственно фон должен быть прозрачным.

Так же интересует отрисовка превьюшек-иконок по заданным в шаблоне темам и отдельная от логотипа цена вопроса.

p.s. Пожалуйста, пишите в тексте заявки цены на оба задания отдельно, заявки с фразами готов/а к работе и т.п. игнорируются.