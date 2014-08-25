Логотип для интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен48 заявок483 просмотра

Необходимо создать логотип для интернет-магазина (товары для дома и товары для детей). Логотип хотелось бы видеть простой и оригинальный. Планируется его использовать в дальнейшем на визитках, бонусных картах и подарочных сертификатах.

11 лет назад
anelak
32 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$50
5 дней
Очень профессионально! Антон представил несколько абсолютно разных вариантов логотипа - я даже растерялась при выборе)). Понравились все! Все условия и сроки соблюдены. Было приятно работать, по мере необходимости буду обращаться еще. Рекомендую!
Спасибо Анне. все отлично

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад

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