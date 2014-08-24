Есть интернет-магазин товаров для дома, товаров для детей и оригинальных подарков. Делаем группу теперь в ВК. Необходимо создать красочное меню группы в контакте. Логотип есть, нужно придумать аву с его использованием. Пример группы, оформление которой нравится, ...