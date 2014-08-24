Есть интернет-магазин товаров для дома, товаров для детей и оригинальных подарков. Делаем группу теперь в ВК. Необходимо создать красочное меню группы в контакте. Логотип есть, нужно придумать аву с его использованием. Пример группы, оформление которой нравится, ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $30Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Необходимо сделать красочное меню (желательно открытое) в группе "В контакте". Можно вставить шаблон, не принципиально. Примеры работ, которые мне нравятся - скину, ссылку на свой сайт тоже.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо сделать некоторые доработки по сайту, такие как: упрощение модуля заказов (убрать несколько строк к заполнению), убрать вес товаров в корзине, закрепить валюту, добавить дополнительные функции (заказать звонок) и др. Ищу человека, специализирующегося именно на OpenCart. Возможно ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Необходимо создать логотип для интернет-магазина (товары для дома и товары для детей). Логотип хотелось бы видеть простой и оригинальный. Планируется его использовать в дальнейшем на визитках, бонусных картах и подарочных сертификатах.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
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