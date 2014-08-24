anelak

Анна Иванова anelak

 
31 годБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать меню+ава для группы в ВК

    $30

    Есть интернет-магазин товаров для дома, товаров для детей и оригинальных подарков. Делаем группу теперь в ВК. Необходимо создать красочное меню группы в контакте. Логотип есть, нужно придумать аву с его использованием. Пример группы, оформление которой нравится, ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оформление группы в ВК

    $15

    Необходимо сделать красочное меню (желательно открытое) в группе "В контакте". Можно вставить шаблон, не принципиально. Примеры работ, которые мне нравятся - скину, ссылку на свой сайт тоже.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки интернет-магазина на OpenCart

    $50

    Необходимо сделать некоторые доработки по сайту, такие как: упрощение модуля заказов (убрать несколько строк к заполнению), убрать вес товаров в корзине, закрепить валюту, добавить дополнительные функции (заказать звонок) и др. Ищу человека, специализирующегося именно на OpenCart. Возможно ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип для интернет-магазина

    $50

    Необходимо создать логотип для интернет-магазина (товары для дома и товары для детей). Логотип хотелось бы видеть простой и оригинальный. Планируется его использовать в дальнейшем на визитках, бонусных картах и подарочных сертификатах.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
keener84
Олег 
39 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Доработки интернет-магазина на OpenCart
Рекомендую! Четкое ТЗ, вежливое и конструктивное общение, быстрая оплата. Продолжаем сотрудничество )
Все здорово! Задание выполнено даже раньше оговоренного срока. Грамотные консультации и советы. Моментальные ответы на все интересующие вопросы. Будем продолжать сотрудничать:)
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Логотип для интернет-магазина
Спасибо Анне. все отлично
Очень профессионально! Антон представил несколько абсолютно разных вариантов логотипа - я даже растерялась при выборе)). Понравились все! Все условия и сроки соблюдены. Было приятно работать, по мере необходимости буду обращаться еще. Рекомендую!
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