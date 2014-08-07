Разработать логотип

Придумать графическую тему (не логотип, но типа него) для сайта совместных покупок. Aдрес сайта будет www.zakupka-vmeste.ru, текущий дизайн (таким и останется) можно увидеть например на субдомене msk.zakupka-vmeste.ru. Вот под него и нужно сделать типа главной ...