Придумать графическую тему (почти логотип)

  1. Биржа фриланса
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Закрыт21 заявка253 просмотра

Придумать графическую тему (не логотип, но типа него) для сайта совместных покупок. Aдрес сайта будет www.zakupka-vmeste.ru, текущий дизайн (таким и останется) можно увидеть например на субдомене msk.zakupka-vmeste.ru. Вот под него и нужно сделать типа главной графической темы...

Суть сайта - люди собираются в группы для того чтобы совместно что то заказать в магазине за рубежом по оптовой цене (так как их собирается много), плюс к этому делят между собой почтовые расходы. То есть основная тема - шопинг-шопинг-шопинг, причем толпой чтобы получить хорошие скидки.

Основная аудитория сайта - женская половина человечества.

11 лет назад
Artas28
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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