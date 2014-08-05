Придумать графическую тему (почти логотип)

Придумать графическую тему (не логотип, но типа него) для сайта совместных покупок. Aдрес сайта будет www.zakupka-vmeste.ru, текущий дизайн (таким и останется) можно увидеть например на субдомене msk.zakupka-vmeste.ru. Вот под него и нужно сделать типа главной графической темы...

Суть сайта - люди собираются в группы для того чтобы совместно что то заказать в магазине за рубежом по оптовой цене (так как их собирается много), плюс к этому делят между собой почтовые расходы. То есть основная тема - шопинг-шопинг-шопинг, причем толпой чтобы получить хорошие скидки.

Основная аудитория сайта - женская половина человечества.