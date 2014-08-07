5 одноплановых логотипов

Здравствуйте!

Необходимо отрисовать 5 однотипных логотипов для одной компании. А точнее для ее 5 направлений.

Есть однозначное ТЗ с описание концепции, все указано, как и что рисовать.

Концепцию прилагаю.

Жду от вас стоимости и сроков