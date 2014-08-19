Разработка логотипа для сети магазинов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок1423 просмотра
#1$50

Необходимо разработать логотип для сети магазинов. ТЗ во вложениях.

Жду Ваших работ, уважаемые дизайнеры!

11 лет назад
mechanicalpoet
Никита 
32 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

artvrd
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
#1
Александр очень ответственно отнесся к разработке логотипа. Все сделал быстро, качественно и в соответствии с ТЗ, учел все пожелания и вносил коррективы меньше, чем за сутки! Понравилось, что сделал макет на стене здания со светящейся вывеской с нашим лого - это позволило сформировать более полное понимание о результате работы. Человек коммуникабельный и любит свою работу - это видно сразу. Спасибо Вам за проделанный труд! Обязательно еще поработаем!
Никита четко и ясно поставил задачу на разработку логотипа, что позволило сильно сократить время на утверждение макета! Было приятно работать! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

artvrd
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
#1

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