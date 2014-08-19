Разработка логотипа для сети магазинов

Александр очень ответственно отнесся к разработке логотипа. Все сделал быстро, качественно и в соответствии с ТЗ, учел все пожелания и вносил коррективы меньше, чем за сутки! Понравилось, что сделал макет на стене здания со светящейся вывеской с нашим лого - это позволило сформировать более полное понимание о результате работы. Человек коммуникабельный и любит свою работу - это видно сразу. Спасибо Вам за проделанный труд! Обязательно еще поработаем!