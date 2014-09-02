Разработка логотипа для "Энциклопедии проблем"

Очень понравилось работать с Русланом,он сделал правильный выбор)), еще до завершения конкурса выбрал меня!! Все предельно понятно было, что требовалось. Работу я выполнил качественно и с душой! Получил массу положительных эмоций от самого процесса работы. Конкурс был крайне интересен. Оплата была произведена вовремя.