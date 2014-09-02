Разработка логотипа для "Энциклопедии проблем"

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен10 заявок1938 просмотров
#1$170

Нужен логотип похожий на логотип википедии, только из пазлов в виде стрелок.

Логотип, также должен, символизировать системное мышление, и намекать на то, что все в мире взаимосвязано.

http://mnogoproblem.ru/

11 лет назад
ready
46 лет
19 лет в сервисе
Был
месяц назад

Победитель конкурса

093
49 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
#1
Поставленная задача была выполнена достаточно качественно.
Очень понравилось работать с Русланом,он сделал правильный выбор)), еще до завершения конкурса выбрал меня!! Все предельно понятно было, что требовалось. Работу я выполнил качественно и с душой! Получил массу положительных эмоций от самого процесса работы. Конкурс был крайне интересен. Оплата была произведена вовремя.

Заявки фрилансеров

093
49 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
#1

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