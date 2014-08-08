Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт32 заявки261 просмотр

Название компании - Добрые Грузчики.

Логотип я примерно представляю в таком стиле, как прикреплённая картинка - т.е. написано Добрые Грузчики в один или два ряда и над надписью три лица такого же плана как и на рисунке. Улыбающиеся(больше чем на картинке, не обязательно все), возможно центральный закинул руки на плечи других(как бы обнимает). Ну и чтобы лица различались, но были добрые, внушали доверия.

И например там два или один в кепках(типо как на рисунке), третий может лысый или ещё как, и один крайний пускай голову

чешет или за козырёк держится или поправляет кепку. Ну и в принципе чтобы было в таком минималистическом стиле как на картинке.

11 лет назад
sasha_gruzchik
30 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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