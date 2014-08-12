Логотип для интернет-магазина спецодежды

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт19 заявок182 просмотра

Логотип для интернет-магазина спецодежды(одежда для рабочих, охранников,поваров,докторов; одежда для военных; одежда для охоты и рыбалки). Так как контактные тел (06*)100-6-999 и (09*)100-6-999, то в логотипе должны присутствовать все или некоторые слова : "интернет-магазин спецодежды 999" или "интернет-магазин спецодежды 100".

Обязательно должна присутствовать цифра "100" или "999".

Язык:русский

11 лет назад
PQ17
53 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка лого

    $50

    Необходимо разработать стильный логотип,исполнителя выбираю сегодня. Тз предоставлю. Работать необходимо до полного утверждения заказчиком. Пожалуйста не отмечайтесь с бюджетом выше нашего,не будем рассматривать. Первые варианты 3-4 нужно будет показать уже к ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн Листовки

    $100

    Необходимо создать эффектную запоминающуюся листовку, для службы такси Vega line номер тел.: 510 510 номер должен быть как элемент логотипа фирма называется ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется лого

    $10

    Суть такая. Есть сайт neterastudio.com.ua и в нем лого, фавикон, а так же логотипы в соц акках - все разные. Нужно придумать один, универсальный и запоминающий логотип с своим знаком. Чтобы одинаково смотрелся на ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн логотипа кондитерской компании

    $100

    Торты Tutto (Торты Тутто) Основной логотип - Tutto+цветной элемент Компания занимается производством кондитерских изделий: торты на заказ, пирожные, печенье и т.п. Пожелания: Один из главных элементов логотипа должен состоять из ...

    Логотипы и Знаки44 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отрисовка логотипа.

    $50

    Нужно срочно отрисовать 2 логотипа. Результат нужен в eps, оплата 300 руб. (за оба), Яндекс-Деньги или положу на телефон. Второй логотип - с сайта http://fabrika-mexa.ru/

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип веб студии

    $10

    Веб студия "Синий квадрат". Логотип, можно ещё эскиз визитки для раздачи (логотип, название, телефон, адрес сайта) Дизайн стильный и лаконичный. Будет использоваться на печати, сайте, визитках, флайерах ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад