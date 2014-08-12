Дизайн Листовки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок2378 просмотров
#1$100

Необходимо создать эффектную запоминающуюся листовку, для службы такси Vega line

номер тел.: 510 510

номер должен быть как элемент логотипа

фирма называется " Vega line служба такси "

текст:

Требуются водители со своим авто на выгодных условиях !!!

Прием заявок по тел.: 8 928 5 510 510

офис , ул. И.Казака 20Д т/д БОМОНД (2 этаж )

11 лет назад
vegaline05
Патимат 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 отзывов

Победитель конкурса

prevoshodno
Роман 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
#1
Приятное впечатления о сотрудничестве! Задачи поставлены четко, а оплата вовремя)

Заявки фрилансеров

prevoshodno
Роман 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
#1

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