Графический дизайнер/иллюстратор
Связаться со мной:
E-mail: [email protected]
Тел: +38(093)037-13-40
Дизайн полиграфии:
- разработка логотипов;
- фирменный стиль;
- наружная реклама;
- меню ресторанов;
- визитки, листовки, папки, каталоги, плакаты и др. полиграфическая продукция...
Веб-дизайн:
- сайт визитка;
- коммерческий;
- одностраничкик;
- блог;
- интернет магазин.
Портфолио
- Еврофлаер для ночного клуба192 просмотра
- Abstract doodle colorful element on red background215 просмотров
- Pumpkin-and-carrots231 просмотр
- Abstract funny face175 просмотров
- Этикетка для крема488 просмотров
- Дизайн буклета для клиники Аюрведа311 просмотров
- Дизайн сайта для Книжной лавки136 просмотров
- Logo for Versal Plus1553 просмотра
- Дизайн листовки220 просмотров
- Дизайн сайта Тату146 просмотров
- Дизайн листовки (Конкурс)352 просмотра
- Дизайн винной карты948 просмотров
Логотипы и Знаки
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от $40
#3806
Дизайн сайтов
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#3994