prevoshodno

Роман prevoshodno

 
35 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Графический дизайнер/иллюстратор

Связаться со мной:

E-mail: [email protected]

Тел: +38(093)037-13-40

Дизайн полиграфии:

- разработка логотипов;

- фирменный стиль;

- наружная реклама;

- меню ресторанов;

- визитки, листовки, папки, каталоги, плакаты и др. полиграфическая продукция...

Веб-дизайн:

- сайт визитка;

- коммерческий;

- одностраничкик;

- блог;

- интернет магазин.

Сайт-визитка
Портфолио
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $40
#3806
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $30
#3994