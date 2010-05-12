Требуется скрипт статистики сообществ социальной сети ВКонтакте на основе api, аналог http://allsocial.ru/communities/ Никаких наворотов и ничего лишнего. Всё так, как в примере. В заявках обязательно указывайте свою стоимость.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется создание простого PHP скрипта, который бы постил записи в группу в ВК. Никаких наворотов не нужно. Просто чтобы при запуске скрипта отправлялось бы сообщение.Веб-программирование10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Для сайта jliker.ru (сайт посвящен раскрутке групп,лайков и т.п. для ВК) необходимо придумать и нарисовать в левый верхний угол логотип, желательно объемный по примеру такого http://turboliker.ru/images/logo.png Кроме того, необходимо нарисовать рекламный анимированный ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
Требуется написать небольший скрипт, который проверяет валидность аккаунта ВК (т.е. может данный аккаунт авторизоваться на сайте ВК или нет). Пример для аккаунта с логином test и паролем test: $login="test"; $password ="test"; ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется создание универсального скрипта приема платежей через QIWI,который можно интегрировать в любой сайт. Суть такова, пользователю показывается страница с номером кошелька Киви,сумма,которую он должен перевести на этот кошелек и комментарий, с которым он осуществляет перевод, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
В верхний левый угол сайта http://freeapk.ru требуется придумать и нарисовать логотип для сайта с его названием по аналогии того, который стоит сейчас Андроид-тематики. Логотип должен быть ярким,красивым и вписываться в основной дизайн сайта. Указывайте в ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется наполнение форума тематики Android http://freeapk.ru новыми темами в разделы. От Вас требуется регистрация на форуме. Далее создаем новые темы следующим образом (можно копипастом с других аналогичных форумов): ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется оптимизировать код на работающем сайте Social Engine. Оптимизация кода,запросов и так далее...,повышение производительности. Проект находится на мощном выделенном сервере.Сервер полностью настроен. Школьников прошу не беспокоить. Ваши сроки,демонстрации проектов,на которых была ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется создать плагины (возможно моды) для Social Engine "Мнения" и "Предложения" по типу как в Контакте. 1. Мнения. В профилях пользователей должно отображаться окно (textaria), в котором другой пользователь пишет свое мнение о пользователе. ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется сделать хак копирования видео пользователей друг у друга как В контакте для SE 3.x. Используется стандартный плагин Видео.Пользователи в основном используют видео с Ютуба. От вас: Примеры ваших сайтов, аська или ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется добавление в поля при регистрации на данном движке пользователей делать выбор Страна-Регион-Город. Желательно на Аяксе. Пример можно посмотреть здесь: http://www.tennisters.com На втором шаге регистрации как раз идет выбор пользователем стран и регионов. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад