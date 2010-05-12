galstuk

Николай galstuk

 
47 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Скрипт статистики сообществ ВКонтакте.

    Требуется скрипт статистики сообществ социальной сети ВКонтакте на основе api, аналог http://allsocial.ru/communities/ Никаких наворотов и ничего лишнего. Всё так, как в примере. В заявках обязательно указывайте свою стоимость.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Придумать и нарисовать логотип и баннер.

    $10

    Для сайта jliker.ru (сайт посвящен раскрутке групп,лайков и т.п. для ВК) необходимо придумать и нарисовать в левый верхний угол логотип, желательно объемный по примеру такого http://turboliker.ru/images/logo.png Кроме того, необходимо нарисовать рекламный анимированный ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Проверка аккаунта ВК на валидность на PHP

    $5

    Требуется написать небольший скрипт, который проверяет валидность аккаунта ВК (т.е. может данный аккаунт авторизоваться на сайте ВК или нет). Пример для аккаунта с логином test и паролем test: $login="test"; $password ="test"; ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скрипт приема платежей QIWI

    Требуется создание универсального скрипта приема платежей через QIWI,который можно интегрировать в любой сайт. Суть такова, пользователю показывается страница с номером кошелька Киви,сумма,которую он должен перевести на этот кошелек и комментарий, с которым он осуществляет перевод, ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Придумать и нарисовать логотип.

    В верхний левый угол сайта http://freeapk.ru требуется придумать и нарисовать логотип для сайта с его названием по аналогии того, который стоит сейчас Андроид-тематики. Логотип должен быть ярким,красивым и вписываться в основной дизайн сайта. Указывайте в ...

    Android
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнение форума Android тематики

    Требуется наполнение форума тематики Android http://freeapk.ru новыми темами в разделы. От Вас требуется регистрация на форуме. Далее создаем новые темы следующим образом (можно копипастом с других аналогичных форумов): ...

    Android
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оптимизация кода Social Engine

    Требуется оптимизировать код на работающем сайте Social Engine. Оптимизация кода,запросов и так далее...,повышение производительности. Проект находится на мощном выделенном сервере.Сервер полностью настроен. Школьников прошу не беспокоить. Ваши сроки,демонстрации проектов,на которых была ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Мнения и Предложения для Social Engine

    Требуется создать плагины (возможно моды) для Social Engine "Мнения" и "Предложения" по типу как в Контакте. 1. Мнения. В профилях пользователей должно отображаться окно (textaria), в котором другой пользователь пишет свое мнение о пользователе. ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Копирование видео друг у друга в Social Engine.

    Требуется сделать хак копирования видео пользователей друг у друга как В контакте для SE 3.x. Используется стандартный плагин Видео.Пользователи в основном используют видео с Ютуба. От вас: Примеры ваших сайтов, аська или ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется доработка Social Engine.

    Требуется добавление в поля при регистрации на данном движке пользователей делать выбор Страна-Регион-Город. Желательно на Аяксе. Пример можно посмотреть здесь: http://www.tennisters.com На втором шаге регистрации как раз идет выбор пользователем стран и регионов. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

Отзывы фрилансеров

somic
47 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Придумать и нарисовать логотип и баннер.
Мне тоже приятно было работать с Николаем, не придирчив и толково всё объяснял, а самое главное не обманывает. Советую всем с ним работать!!!
Очень порядочный человек! Выдал мне мой заказ логотипов даже без водяных знаков защиты. Исправлял каждую мою прихоть. Рекомендую как исполнителя. Все сделал качественно, я доволен.
Ответный отзыв
airstep
Тарас 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Проверка аккаунта ВК на валидность на PHP
PHP
Техническое задание написано ясно. Заявка была принята. Работа сделана. Спасибо за сотрудничество!
Спасибо.Всё сделано быстро и качественно.Работу выполнил достойно и без нареканий.Советую.
Ответный отзыв
obik1
39 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Придумать и нарисовать логотип.
Android
очень рекомендую, задание четкое, все время на связи. Отличный заказчик, честный, оплата сверхбыстрая.
Спасибо Александру! Работа была выполнена качественно, а самое главное, за короткий срок, чего я не ожидал. Впредь буду обращаться именно к нему!
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