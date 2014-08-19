В верхний левый угол сайта http://freeapk.ru требуется придумать и нарисовать логотип для сайта с его названием по аналогии того, который стоит сейчас Андроид-тематики. Логотип должен быть ярким,красивым и вписываться в основной дизайн сайта. Указывайте в ...
Логотип для авто-бизнеса
Еще раз всем доброго дня!
Тз ПОДРОБНОЕ прикреплено(просьба прочесть)
название компании АВТОПРОМ
если что в личные и всем удачи!
р/s у кого нет контактных данных-просьба-мейл свой скинуть в личные сообщения мне
Победитель конкурса
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