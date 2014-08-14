Уважаемые веблансеры! Мы рады предложить Вам участие в очередном конкурсе на разработку логотипа. Тематика: комплексная поставка станкового оборудования и инструмента для обработки дерева и металла. Подробное техническое задание ...
Сделать логотип или найти рисунок
Найти подходящий рисунок боксера в стойке (молодой, хорошо сложенный боксер времен СССР) или сделать простенький, но хорошо смотрящийся логотип сайта fightme.ru. Будет заменен в левом верхнем углу.
Жду предложений в виде черновой картинки с смонтированным боксером (логотипом).
Примеры прилагаю в виде картинки. Должно быть не хуже, а лучше.
По бюджету до 500 руб.
Выбранный исполнитель
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