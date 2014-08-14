Сделать логотип или найти рисунок

Найти подходящий рисунок боксера в стойке (молодой, хорошо сложенный боксер времен СССР) или сделать простенький, но хорошо смотрящийся логотип сайта fightme.ru. Будет заменен в левом верхнем углу.

Жду предложений в виде черновой картинки с смонтированным боксером (логотипом).

Примеры прилагаю в виде картинки. Должно быть не хуже, а лучше.

По бюджету до 500 руб.