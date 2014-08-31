Дизайн любой полиграфической и рекламной продукции

Рада приветствовать Вас на моей странице!

Я являюсь специалистом в сфере полиграфического дизайна. Опыт работы по данному направлению более 12 лет.

Имею большой опыт в создании оригинал-макетов любой рекламной и полиграфической продукции:

• упаковка (коробки, конверты, папки, визитницы и т.д.)

• гибкая упаковка

• этикетки любой сложности

• рекламно-полиграфическая продукции (календари, буклеты, флаеры, каталоги, обложки, плакаты, проспекты, журналы и т.д.)

• верстка многостраничных изданий

• разработка фирменного стиля, логотипов, персонажей, торговых марок.

• отличное знание препресс процессов и полиграфического производства, с учетом специфики офсетной и цифровой печати.

Свободно владею программами векторной и растровой графики

Личные качества: креативность мышления, коммуникабельность, ответственность, нацеленность на результат. Умение обозначать приоритеты и отстаивать свою точку зрения. Скорость и качество выполняемой работы.

В своей работе я всегда подхожу индивидуально к пожеланиям каждого клиента, оперативно и качественно выполняю поставленные задачи.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

1. Техническое задание (в любом удобном для вас виде), определение стоимости и сроков исполнения проекта

2. Предоплата в размере 30% от стоимости проекта. Без предоплаты работаю только с постоянными заказчиками.

3. Несколько (2-3) вариантов дизайна

4. Доработка, правки выбранного дизайна

5. Оплата остальной стоимости

6. Отправка исходника

ФОРМА ОПЛАТЫ

1. Банковская карта Сбербанка

2. Электронная платежная система --> WebMoney (рубли, доллары, евро, гривны) --> QIWI --> Яндекс деньги

3. Денежные переводы --> Western Union --> Золотая корона

4. Безопасная сделка через weblancer.net

Буду рада новым проектам и долгосрочному сотрудничеству!