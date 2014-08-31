Рада приветствовать Вас на моей странице!
Я являюсь специалистом в сфере полиграфического дизайна. Опыт работы по данному направлению более 12 лет.
Имею большой опыт в создании оригинал-макетов любой рекламной и полиграфической продукции:
• упаковка (коробки, конверты, папки, визитницы и т.д.)
• гибкая упаковка
• этикетки любой сложности
• рекламно-полиграфическая продукции (календари, буклеты, флаеры, каталоги, обложки, плакаты, проспекты, журналы и т.д.)
• верстка многостраничных изданий
• разработка фирменного стиля, логотипов, персонажей, торговых марок.
• отличное знание препресс процессов и полиграфического производства, с учетом специфики офсетной и цифровой печати.
Свободно владею программами векторной и растровой графики
Личные качества: креативность мышления, коммуникабельность, ответственность, нацеленность на результат. Умение обозначать приоритеты и отстаивать свою точку зрения. Скорость и качество выполняемой работы.
В своей работе я всегда подхожу индивидуально к пожеланиям каждого клиента, оперативно и качественно выполняю поставленные задачи.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
1. Техническое задание (в любом удобном для вас виде), определение стоимости и сроков исполнения проекта
2. Предоплата в размере 30% от стоимости проекта. Без предоплаты работаю только с постоянными заказчиками.
3. Несколько (2-3) вариантов дизайна
4. Доработка, правки выбранного дизайна
5. Оплата остальной стоимости
6. Отправка исходника
ФОРМА ОПЛАТЫ
1. Банковская карта Сбербанка
2. Электронная платежная система --> WebMoney (рубли, доллары, евро, гривны) --> QIWI --> Яндекс деньги
3. Денежные переводы --> Western Union --> Золотая корона
4. Безопасная сделка через weblancer.net
Буду рада новым проектам и долгосрочному сотрудничеству!
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!