Логотип транспортной компании

нужно придумать и нарисовать оригинальный логотип, тема — грузоперевозки

предварительное пожелание: меньше графики, какая-нибудь "лёгкая" картинка, может быть лучше в виде наброска (контуров) что ли (как это пральна называется), выражающая главную мысль - перевозки, груз такси и пр.

цена?