Логотип транспортной компании

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Закрыт48 заявок232 просмотра

нужно придумать и нарисовать оригинальный логотип, тема — грузоперевозки

предварительное пожелание: меньше графики, какая-нибудь "лёгкая" картинка, может быть лучше в виде наброска (контуров) что ли (как это пральна называется), выражающая главную мысль - перевозки, груз такси и пр.

цена?

11 лет назад
inweb09
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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