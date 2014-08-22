Уважаемые веблансеры! Мы рады предложить Вам участие в очередном конкурсе на разработку логотипа. Тематика: комплексная поставка станкового оборудования и инструмента для обработки дерева и металла. Подробное техническое задание ...
Нужен лого для компании Авточехлы
Нужен стильный векторный лого для компании Авточехлы Брянск.
Особых пожеланий нет, должно быть название “Авточехлы Брянск”. Можно нарисовать автомобильное сидение, чтобы передать суть предприятия или что-то в этом духе.
Победитель конкурса
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