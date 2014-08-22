Нужен лого для компании Авточехлы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок1185 просмотров
#1$50

Нужен стильный векторный лого для компании Авточехлы Брянск.

Особых пожеланий нет, должно быть название “Авточехлы Брянск”. Можно нарисовать автомобильное сидение, чтобы передать суть предприятия или что-то в этом духе.

11 лет назад
s-maestro
Алексей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
#1
Ольга не только разработала лучший логотип, но и сделала 4 варианта цветов на выбор, спасибо
Благодарю за конкурс. Оплата моментальная. Мои рекомендации Алексею!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
#1

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