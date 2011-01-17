Дизайн обложки для DVD-бокса

# 1 — $ 50

Планируется выпуск рекламного DVD компании. Диск будет распространяться на презентациях, мероприятиях компании, дариться клиентам и т.д. В приложенном файле пример того, что у нас было раньше. В этом виде диск являлся рекламой только одного из направлений компании - Джип-туров. Надо сделать нечто большее, т.е. представить все основные направления нашей деятельности:

- Джип-туры

- Покатушки

- Тюнинг 4х4, Off-Road мастерская

- Корпоративные праздники

При этом надо сохранить фирменный стиль (черная шапка, оранжевая нижняя полоса волной, шрифт).

Более полную информацию о нашей деятельности и материалы для работы над макетом можно почерпнуть на нашем сайте www.trophy-life.ru