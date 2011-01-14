Изготовление дизайн макета и видеоролика

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Закрыт8 заявок187 просмотров

Необходимо изготовить дизайн макет и видеоролик для презентации сайта.

Требования по изготовлению во вложении. Требования жесткие и соответствие с ними должно быть на 100%.

Адрес сайта будет дан выбранному исполнителю. Сейчас скажу лишь что сайт женской тематики.

Исполнитель должен будет всей душой проникнуться сайтом, осмотреть/изучить его, и выдать результат в виде привлекательных презентационных материалов согласно документам во вложении.

Общение в ходе работы по ICQ.

14 лет назад
kodges
Лугару 
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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