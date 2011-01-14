Дизайн сертификата

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен6 заявок246 просмотров

Создать шаблон сертификата с логотипом.

Пример в приложении

14 лет назад
sssss77777
Иван 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

SlavikS
50 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Отличная работа!!! Очень быстро!! Спасибо огромное..приятно было с Вами работать!!!
Приятный и общительный заказчик. Четко поставил задачу. Оплата молниеносная. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

SlavikS
50 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад