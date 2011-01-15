Сделать табличку

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Завершен6 заявок361 просмотр

Задача - сделать табличку.

Логотип и размер таблички в приложенном файле.

Она будет висеть на двери в офис.

Т.е. табличка уже готова, но смотрится куцо и не интересно, надо как-то придать ей лоску.

На двери будет висеть 3 табличка. Т.е. все должно сочетаться.

Скрин других двух прикладываю.

Сдавать в Corel Draw 12 версия

14 лет назад
sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранные исполнители

sanek03
36 лет
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14 лет назад
$5
1 день
kitty_str
Лиля 
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15 лет в сервисе
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11 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
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Заявки фрилансеров

sanek03
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
kitty_str
Лиля 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад

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