Задача - сделать табличку.

Логотип и размер таблички в приложенном файле.

Она будет висеть на двери в офис.

Т.е. табличка уже готова, но смотрится куцо и не интересно, надо как-то придать ей лоску.

На двери будет висеть 3 табличка. Т.е. все должно сочетаться.

Скрин других двух прикладываю.

Сдавать в Corel Draw 12 версия