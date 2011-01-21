Листовка 4+4, 1/3 от А4

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен29 заявок361 просмотр

Нужен дизайн листовки, для мебельного магазина.

14 лет назад
NikitKo
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kopeika
Раф 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Мега дизайнер)) не перестает меня удивлять!
Четкое ТЗ и как всегда моментальная оплата! МЕГА ЗАКАЗЧИК!

Заявки фрилансеров

kopeika
Раф 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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