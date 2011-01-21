Нужен дизайн Купона-Банкноты Солидный вид! (Схожесть с денежной банкнотой) Примеры оформления которые более-менее нравятся (шрифт, текст, фон, нейтральные рисунки...) http://www.sendspace.com/file/fbo388
Листовка 4+4, 1/3 от А4
Нужен дизайн листовки, для мебельного магазина.
Выбранный исполнитель
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