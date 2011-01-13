Необходимо придумать фирменный стиль (бланк, визитка, ...) для IT rомпании.
Разработка макета визитки для веб студии.
Разработка макета визитки. На ней указать что мы занимаемся созданием сайтов, фотосъемкой, продвижением в интернете. Студия называется "Пропеллер" (можно использовать русский или же написать propeller).
Логотип который на сайте не хочется использовать (может предложите свой изобразив какой нибудь пропеллер или лопасти), цвета можно оставить светло синии как и на сайте.
Контакты тоже на сайте можно взять http://p r o p e l l o.com.ua/ (там их два Андрей и Денис с номерами телефонов).
Хочется получить качественную и креативненькую работу. Заранее спасибо всем участникам!
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