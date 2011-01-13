Разработка макета визитки для веб студии.

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт16 заявок310 просмотров

Разработка макета визитки. На ней указать что мы занимаемся созданием сайтов, фотосъемкой, продвижением в интернете. Студия называется "Пропеллер" (можно использовать русский или же написать propeller).

Логотип который на сайте не хочется использовать (может предложите свой изобразив какой нибудь пропеллер или лопасти), цвета можно оставить светло синии как и на сайте.

Контакты тоже на сайте можно взять http://p r o p e l l o.com.ua/ (там их два Андрей и Денис с номерами телефонов).

Хочется получить качественную и креативненькую работу. Заранее спасибо всем участникам!

14 лет назад
seosalat
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

designew
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Положительный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

designew
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад