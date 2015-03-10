Нужно сделать: 1. Нужно с фирменного стиля который уже разработан сделать 2 картинки для меню в видео (видео диск). Требования: 720x576 720 dpi RGB Без белого цвета, буквы минимум 5 пиксилей ...
Разработать фирменный бланк
Есть логотип в файле psd нужно доработать его для печати на принтере. (фирменный бланк)
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