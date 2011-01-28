Требуется логотип для пива есть название "Волгарь" есть название "АСТРА" нужен логотип + этикетка бонусом! как то связано с Волгой... типа Волжанин.. Вложены варианты ...
Дизайн магнита на холодильник
Нужно разработать и оформить для полиграфии дизайн магнита на холодильник.
Форма магнита любая. Размер магнита любой ( в разумных пределах). Цветовая гамма любая.
На магните должно быть обязательно:
1) Название компании: EnterPC
2) Адрес сайта: enterpc.ru
3) Контактные телефоны и адрес:
+7 499 198 91 09
+7 915 063 67 60
м. Аэропорт, ул. Викторенко, дом 11, строение 5.
4) Предоставляемые услуги:
Компьютерная помощь.
Ремонт аудио/видео техники
---
Остальное содержание ( картинки, цвет, фон, форма, дополнительный текст) на выбор исполнителя.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $15
Требуется нарисовать афишу для ночного клуба (возможно на постоянной основе). Все подробности в ICQ 7576962.Завершен14 лет назад
- $50
Планируется выпуск рекламного DVD компании. Диск будет распространяться на презентациях, мероприятиях компании, дариться клиентам и т.д. В приложенном файле пример того, что у нас было раньше. В этом виде диск являлся рекламой только одного из ...Завершен14 лет назад
Крупная компания ищет дизайнера по полиграфии. Нужно сделать уникальный каталог. Просьба ниже оставить свои контакты и примеры работы, мы сами свяжемся. Дизайнера ищем исключительно из Киева. Возможна предоплата, после собеседования.Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Есть рисунок логотипа в jpg , необходимо его прорисовать и сделать дизайн визитки. Исполнитель желателен с УкраиныЗавершен14 лет назад
Необходимо изготовить дизайн макет и видеоролик для презентации сайта. Требования по изготовлению во вложении. Требования жесткие и соответствие с ними должно быть на 100%. Адрес сайта будет дан выбранному исполнителю. Сейчас скажу лишь ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт14 лет назад
Разработка макета визитки. На ней указать что мы занимаемся созданием сайтов, фотосъемкой, продвижением в интернете. Студия называется "Пропеллер" (можно использовать русский или же написать propeller). Логотип который на сайте не хочется ...Закрыт14 лет назад
Разработать макеты для следующих видов полиграфической продукции: – Поздравительная открытка к 23 февраля; – Поздравительная открытка к 8 марта; – Поздравительная открытка к 9 мая; – Поздравительная ...Верстка полиграфии31 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужно оформить двухстороннюю листовку с информацией о продукте. Есть логотипы и проч атрибутика корпоративного стиля. Надо разнести текст на две страницы и разбавить его иллюстрациями.Завершен14 лет назад
- $500
Задача: разработать графическую концепцию полиграфического журнала для молодежи. Нужно: общая политика издания (стили основного текста, заголовков, акцентов и пр.) хорошие шрифты (в т.ч. возможностью покупки за отдельный бюджет). Аудитория: молодежь от 13 ...Верстка полиграфии25 заявокЗакрыт14 лет назад