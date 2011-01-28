Дизайн магнита на холодильник

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен47 заявок2448 просмотров
#1$50

Нужно разработать и оформить для полиграфии дизайн магнита на холодильник.

Форма магнита любая. Размер магнита любой ( в разумных пределах). Цветовая гамма любая.

На магните должно быть обязательно:

1) Название компании: EnterPC

2) Адрес сайта: enterpc.ru

3) Контактные телефоны и адрес:

+7 499 198 91 09

+7 915 063 67 60

м. Аэропорт, ул. Викторенко, дом 11, строение 5.

4) Предоставляемые услуги:

Компьютерная помощь.

Ремонт аудио/видео техники

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Остальное содержание ( картинки, цвет, фон, форма, дополнительный текст) на выбор исполнителя.

14 лет назад
vhp
49 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

Marco-v
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
#1
Всё отлично. Спасибо за дизайн.
Хороший, приятный в общении человек. Оплата без задержки. С радостью продолжил бы сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Marco-v
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
#1

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