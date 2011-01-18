Дизайн рекламного плаката формата А0

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт23 заявки353 просмотра

Требуется дизайн рекламного плаката продукции предоставленной на сайте: fungum.com.ua.

Формат плаката А0, тоесть 1189мм х 841мм.

Дизайн должен быть:

- креативным

- запоминающимся

- позитивным

- стильным

- молодежным

- не мультяшным

Обьязательно должны присутствавать

1. логотип - осьминожек (на главной странице сайта)

2. адрес сайта : http://fungum.com.ua

3. несколько фото/изображений фангама.

Также необходимо отобразить свойства фангама (надписи, а также в виде изображеный), а именно:

- тянется

- капает

- рвется

- расплывается

- прыгает

- светится

- меняет цвет

- магнитится

- успокаивает

- снимает стресс

- поднимает настроение

И назначение (просто написать словами):

- игрушка-антистресс

- инструмент для развития мелкой моторики пальцев, творческого мышления памяти

- очень необычный и креативный подарок.

- массажер для рук

- источник приколов и веселья

- коммуникативный фактор

- рекламный инструмент

- модный гаджет

Обьязательно указывайте сроки, РЕАЛЬНЫЕ сроки и стоимость работы.

14 лет назад
Pozitif
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$30
2 дня
ТОП-10
Верстка полиграфии

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
ТОП-10
Верстка полиграфии

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