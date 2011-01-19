Ребрейдинг этикеток пива и газировок

Есть 30 этикеток пива и газировок, надо обновить, изменить улучшить!

Цена за каждую 20$x30=600$

Кто возьмется за такой пакет?

Или разделим на части?

Куда выложить и как то что сейчас есть?

вот часть в короле. смотрите. это одно и тоже где-то 250 мегов в КОРОЛЕ

сменил

http://upload.com.ua/link/902285170