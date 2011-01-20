Переработка визитки и буклета А4

Стоит задача переработать визитки и презентационный буклет А4 о компании, который будет складываться в три раза.

Сайт компании: nordgaz-service.ru

Есть векторный логотип, уже готовые макеты в векторе, нужно переработать — приблизить к стилистике сайта. Сейчас немного не соответствует по цветам, насыщению и самой задумке сайта и егодеятельности.

Визитки.

90х50 мм.

Вынос всех линий и фонов на 4 мм. за пределы поля.

На визитке должно быть:

логотип + название компании + слоган

Необходимо оформление в стиле сайта (PSD с элементами сайта будет предоставлен).

ФИО, Должность, телефон, e-mail, адрес-сайта – эти поля должны быть набраны Ариалом и быть редактируемые.

Формат: Illustrator

Буклет.

Для буклета использовать все те же материалы.

Тексты для наполнения можно брать из существующего макета.

Макеты вышлю тому, с кем будем сотрудничать. Прикрепляю то, что надо переделать.

В буклете надо отразить завлекающую информацию о компании, отразить тексты об условиях оплаты и доставки, отразить приглашение к партнерству, возможно представить пару-тройку товаров без цен (товары можно взять из каталога, если это будет уместно — жирным текстом на сайте помечены уже частично заполненные разделы каталога). Тексты должны редактироваться и быть набраны также Ариалом, т.к. вероятно их копирайтер перепишет впоследствии перед непосредственной сдачей в типографию.

Все макеты должны быть редактируемые, текст не в кривых, а текстом, формат строго *.ai CS4 (!!!).