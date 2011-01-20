Необходимо разработать горизонтальный макет, размер 128х93 Интересуют сроки и цена
Переработка визитки и буклета А4
Стоит задача переработать визитки и презентационный буклет А4 о компании, который будет складываться в три раза.
Сайт компании: nordgaz-service.ru
Есть векторный логотип, уже готовые макеты в векторе, нужно переработать — приблизить к стилистике сайта. Сейчас немного не соответствует по цветам, насыщению и самой задумке сайта и егодеятельности.
Визитки.
90х50 мм.
Вынос всех линий и фонов на 4 мм. за пределы поля.
На визитке должно быть:
логотип + название компании + слоган
Необходимо оформление в стиле сайта (PSD с элементами сайта будет предоставлен).
ФИО, Должность, телефон, e-mail, адрес-сайта – эти поля должны быть набраны Ариалом и быть редактируемые.
Формат: Illustrator
Буклет.
Для буклета использовать все те же материалы.
Тексты для наполнения можно брать из существующего макета.
Макеты вышлю тому, с кем будем сотрудничать. Прикрепляю то, что надо переделать.
В буклете надо отразить завлекающую информацию о компании, отразить тексты об условиях оплаты и доставки, отразить приглашение к партнерству, возможно представить пару-тройку товаров без цен (товары можно взять из каталога, если это будет уместно — жирным текстом на сайте помечены уже частично заполненные разделы каталога). Тексты должны редактироваться и быть набраны также Ариалом, т.к. вероятно их копирайтер перепишет впоследствии перед непосредственной сдачей в типографию.
Все макеты должны быть редактируемые, текст не в кривых, а текстом, формат строго *.ai CS4 (!!!).
Заявки фрилансеров
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