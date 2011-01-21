Отрисовка векторных рисуночков

Нужен специалист для отрисовки векторных рисуночков для наклеек на ногти и цветы, для последующей распечатки в типографии.

Желательная валюта оплаты гривна, при необходимости можно рассмотреть другие варианты.

С предложениями по цене можно обращаться в личку, либо звонить по тел. +380975000032 Георгий.

Образцы прилагаю во вложении.