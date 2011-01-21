Разработать 3 макета

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт20 заявок408 просмотров

Есть товар http://www.exolodka.ru/derzhatel-datchika-exolota-surikat.php

Нужно разработать 3 макета: горизонтальный (газета), вертикальный (глянцевый журнал) и флаер в стиле сайта и продукта.

В личку, аську не писать. Цену и сроки указывать обязательно.

Оплата WMR или Я.Д.

14 лет назад
irbol
Олег 
52 года
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

septem7_del
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
43 отзыва
14 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

septem7_del
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
43 отзыва
14 лет назад