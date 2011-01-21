Уважаемые коллеги, Необходимо перевести в формат поддерживаемый и редактируемый продуктами Adobe вот этот бланк сертификата http://ifolder.ru/21455065 воспроизведен он должен быть максимально точно для последующей печати на цветном принтере высокого ...
Разработать 3 макета
Есть товар http://www.exolodka.ru/derzhatel-datchika-exolota-surikat.php
Нужно разработать 3 макета: горизонтальный (газета), вертикальный (глянцевый журнал) и флаер в стиле сайта и продукта.
В личку, аську не писать. Цену и сроки указывать обязательно.
Оплата WMR или Я.Д.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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