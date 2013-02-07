Произвести перевод небольшой веб документации

$50
ПереводыЗавершен23 заявки388 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Качественно.

Документация тут http://roundcube.ru/docs/

По сути там 12 страничек

Жду предложений.

Господа, ну извините за 3500р - сам переведу, да еще и лучше вас.

Максимум - 2 тыс руб! Кто возьмется - нормально перевести ВЕЛКОМ.

11 лет назад
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
Kaligyla
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$100
7 дней
Павел очень ответственный и порядочный исполнитель. Профессионально выполнил перевод нужного текста. Было очень приятно сотрудничать.