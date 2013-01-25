Перевести грамотно текст 1000 символов сейчас

Есть текст, нужен грамотный перевод со всей английской языковой содержательностью. В общем чтобы текст казался таким,как будто его англичанин написал или американец.

Текст 1005 символов с пробелами

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