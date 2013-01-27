Внимание! Только ручной перевод, без всяких автоматических переводчиков текста! Необходимо перевести тексты на этих двух страницах с русского на немецкий: http://russisch-lernen-uber-skype.samik.name/ и http://russisch-lernen-uber-skype.samik.name/preis.html + фразы "Email указан неверно." и "Ваша заявка получена! Мы свяжемся с вами в ближайшее время." Перевод должен ...
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Необходимо перевести деловое письмо с рус на англ. язык.
Количество знаков 450 без пробелов.
Обращаться только профессионалам. Оплата по факту.
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