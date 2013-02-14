Переводчик французского

СРОЧНО! Немецкая компания FIT Reisen ищет переводчиков удалённых (немецко-русский), проживающих в Германии или с банковским счётом в Европе. Необходим перевод описания отелей. 700-1000 слов/отель. Оплата: 10 Euro/отель. Возможное количество отелей: около 200. ...
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Необходимо уметь переводить как с, так и на язык
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