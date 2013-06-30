Перевод с украинского на английский

Помощь в написании рэп-текстов. С моментами ненормативной лексики. Только Киев, потому-что работать нужно вместе на студии. Идеология, и в целом, темы и идеи, все мои. Задача - под все эти темы, добавить "красивой воды" ну ...
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