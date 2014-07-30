Перевод мануала ENG-RUS с оформлением под оригинал

ПереводыЗавершен1 заявка177 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мануал с версткой в Word с картинками и пр., максимально близко к оригиналу. Мануал в файле по ссылке http://www.espressomaster.ru/coba2.zip

Проект для исполнителей со специализаций на переводах. Оплата WMZ в финале по фактическому объему. Ставка не должна быть выше 5,5 долл. за стр. 1800 знаков. Буду благодарен за примеры Ваших работ по технической тематике с оформлением.

Прежде чем откликнуться, пожалуйста, прочтите, это важно:

1. Не участвуйте, если Вас не устраивает предложенная ставка или если Вы не готовы оформить документ, как того требует задание.

2. Пожалуйста, в предложении к проекту указывайте скорость, с которой работаете (стр./день) и Вашу ставку за стр. 1800 знаков.

10 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nadij
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$15
2 дня
Спасибо, Надежда
Отличный заказчик! Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Переводчик бизнес корреспонденции

    $250

    Требуется перевод бизнес корреспонденции с английского/русского на французский и обратно. На постоянной основе. График преимущественно свободный. Базовая корреспонденция всего около 10000 знаков (письма, анкеты, договора). Помимо перевода базовой (шаблонной) корреспонденции необходима будет оперативная языковая поддержка (перевод ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Специалисты по немецкой и испанской филологии

    $300

    Требуется помощь с дипломными работами по педагогике испанского и немецкого языков. Срочно. Бюджет по $300 на работу. 1) Лингводидактические аспекты изучения креолизованных текстов (немецкий) 2) Формы обращения и их использование в дидактических материалах по испанскому языку

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод статей на английский язык.

    Требуются статьи для англоязычного блога посвященному обзорам софта и веб продуктов. Требуется серия статей. Задачи: 1. Я даю статью на перевод, необходимо ее перевести на английский язык. Если в статье есть скриншоты, изображения на русском языке, ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется перевод сайта-визитки на английский язык

    Нужно сделать перевод всех текстов сайта визитки (6 пунктов меню, три из которых почти не содержат текста). Перевести нужно все что вы видите на русском, итого: - Главная (клик на лого) - Меню (6 пунктов) - Новости (2 штуки) - ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сельское хозяйство, рус-анг, 5-8 страниц

    $50

    Добрый день! Нужен перевод нескольких страниц с английского на русский язык. Подробности: 1) направление: с английского на русский язык. 2) тематика: сельское хозяйство, инструкция к пестицидам, формат PDF. 3) объем общий: примерно 5–8 страниц (по 1800 знаков); это часть ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод статей с английского на русский

    $500

    пример http://www.cooksdirect.com/product/commercial-fryers-buying-guide/resources аналогичных статей будет 94, в среднем по 2000-3000 символов. Указывайте срок выполнения. Студентам с гугл-переводчиком тут не место! Без предоплаты. Оплата за каждые 10 статей. Можно встретиться в нашем Киевском или Московском офисе.

    Переводы27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад