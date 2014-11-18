Требуется перевод сайта клиники с немецкого

Есть документ в Word-е с рисунками (9 страниц) его нужно перевести в брошуру для дальнейшей печати. Только Украина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для долгосрочной работы требуется переводчик с комбинациями языков немецкий-русский.
Требования:
- Умение грамотно формулировать предложения, отсутствие корявых фраз
- Умение переводить понятным языком. Перевод должен быть читабельным и понятным, а не представлять из себя набор слов
-Наличие опыта в переводе текстов медицинской тематики
- Умение выполнять переводы без машинного переводчика. В гугл-переводчик мы можем вставить и сами.
Условия:
- Оплата: 3 $ / 1000 зн.б.п.
- Сотрудничество на долгосрочной основе, задания будут поступать периодически
- Перевод будет проверяться на уникальность, поскольку нельзя копировать предложения с сайтов подобной тематики. Но как показывает опыт, самостоятельно переведенные статьи практически всегда отличаются 100%-ной уникальностью
Для начала Вам будет предложено небольшое тестовое задание (объемом не более 1000 зн.б.п.), затем, если все в порядке, начинаем сотрудничество. В качестве тестового задания предлагает перевести этот текст, доступный по линку http://www.haartransplantation.eu/methoden-der-haartransplantation/strip-methode/ , около 200 слов (1000 зн.б.п.), начиная с самого начала.
Ждем Ваших заявок!
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