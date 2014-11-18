Требуется перевод сайта клиники с немецкого

ПереводыЗавершен6 заявок273 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для долгосрочной работы требуется переводчик с комбинациями языков немецкий-русский.

Требования:

- Умение грамотно формулировать предложения, отсутствие корявых фраз

- Умение переводить понятным языком. Перевод должен быть читабельным и понятным, а не представлять из себя набор слов

-Наличие опыта в переводе текстов медицинской тематики

- Умение выполнять переводы без машинного переводчика. В гугл-переводчик мы можем вставить и сами.

Условия:

- Оплата: 3 $ / 1000 зн.б.п.

- Сотрудничество на долгосрочной основе, задания будут поступать периодически

- Перевод будет проверяться на уникальность, поскольку нельзя копировать предложения с сайтов подобной тематики. Но как показывает опыт, самостоятельно переведенные статьи практически всегда отличаются 100%-ной уникальностью

Для начала Вам будет предложено небольшое тестовое задание (объемом не более 1000 зн.б.п.), затем, если все в порядке, начинаем сотрудничество. В качестве тестового задания предлагает перевести этот текст, доступный по линку http://www.haartransplantation.eu/methoden-der-haartransplantation/strip-methode/ , около 200 слов (1000 зн.б.п.), начиная с самого начала.

Ждем Ваших заявок!

10 лет назад
baden777
Виктор 
46 летГермания
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
mikou
51 годПольша
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$3
21 день
Спасибо за качественные, интересные сео- переводы, будем рады сотрудничать с Вами и дальше!
Хороший, ответственный заказчик. Очень рад был с ним поработать. Рекомендую.
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