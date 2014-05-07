Журналист на новый футбольный портал

Перевод и оформление (подготовка для печати) брошюры (30 стр) и каталога (370 страниц) с продукцией (КИПиА) с английского на русский. Брошюра в формате .cdr, каталог в формате pdf.
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