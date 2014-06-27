Делаю переводы любой сложности (англ, франц, нем).
Опыт работы переводчиком (устным и письменным) 7 лет. Подхожу к исполнению работы с ответственностью, полной самоотдачей, работаю оперативно. Занимаюсь художественным, техническим и юридическим переводами. Также специализируюсь в написании рефератов/курсовых/дипломных как на русском, так и на английском языках.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Labor contract182 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
10 лет назад
Екатерина не просто профи! Она еще супер человек! Нужно было в очень короткие сроки сделать перевод - справилась на отлично! В ответ получает постоянного заказчика!+++
Ответный отзыв
Большое спасибо Оксане, очень приятно иметь дело! Четкое ТЗ, мгновенная оплата! Получила удовольствие не только от работы, но и от общения! Буду рада сотрудничать и дальше!
Переводы
1 отзыв
от $5
от 3 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $55
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Нейминг и Слоганы
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Стихи, Песни и Проза
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от $4
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