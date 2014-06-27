Делаю переводы любой сложности (англ, франц, нем).

Опыт работы переводчиком (устным и письменным) 7 лет. Подхожу к исполнению работы с ответственностью, полной самоотдачей, работаю оперативно. Занимаюсь художественным, техническим и юридическим переводами. Также специализируюсь в написании рефератов/курсовых/дипломных как на русском, так и на английском языках.